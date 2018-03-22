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Кузбассовец расстался с удочкой из-за долга по кредиту
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Кузбассовец расстался с удочкой из-за долга по кредиту 

АиФ Кузбасс 38 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Судебные приставы арестовали удочку рыбака из-за долга по потребительскому кредиту.
Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, житель Мысков в 2016 году взял потребительский кредит и не вносил платежи по нему. На сегодняшний день задолженность составляет более 200 000 рублей. Исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено еще в сентябре 2017 года.
Судебным приставам не удалось застать должника по месту проживания. Они передали всю информацию управляющей по дому, а она, в свою очередь, рассказала обо всем нарушителю. Мужчина не скрывался, пришел в отдел судебных приставов и принес свою удочку, которую купил накануне. Приставы оценили имущество в 1 100 рублей. Кроме этого, половину дохода должник будет отдавать в счет погашения задолженности.
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