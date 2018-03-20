Ещё
Песков прокомментировал сообщения о «выборных каруселях»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков прокомментировал сообщения о «выборных каруселях» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сообщения о «каруселях» на избирательных участках во время выборов президента не подкреплены соответствующими заявлениями от наблюдателей, и потому Кремль они абсолютно не беспокоят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать сообщение агентства Reuters о «выборных каруселях» в одном из городов России, а также несоответствие числа зарегистрированных избирателей с итоговым количеством бюллетеней на 12 участках.
«Если эти сообщения от уважаемого агентства Reuters подкреплены соответствующими заявлениями наблюдателей, которые были на каждом избирательном участке, в правоохранительные органы, то беспокоят. Если они не подкреплены, то не беспокоят абсолютно», — ответил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента зафиксировано не было.
Как сообщали в ЦИК, по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов Путин побеждает с результатом 76,68%. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президентские выборы в России завершились ожидаемым и при этом уникальным результатом. Также отмечалось, что победа Путина внушает западным СМИ и страхи, и надежды.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Аэрофлот» обвинили в «махинациях» с пьяным пилотом DJ Грув поддержал акцию #ЯТожеДоброволец Мировой финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом пройдет в России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018233
Кафельников закрутил роман cо стюардессой7
Российский футболист посчитал себя нищебродом12
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение