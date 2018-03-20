Песков прокомментировал сообщения о «выборных каруселях» 

Сообщения о «каруселях» на избирательных участках во время выборов президента не подкреплены соответствующими заявлениями от наблюдателей, и потому Кремль они абсолютно не беспокоят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать сообщение агентства Reuters о «выборных каруселях» в одном из городов России, а также несоответствие числа зарегистрированных избирателей с итоговым количеством бюллетеней на 12 участках.
«Если эти сообщения от уважаемого агентства Reuters подкреплены соответствующими заявлениями наблюдателей, которые были на каждом избирательном участке, в правоохранительные органы, то беспокоят. Если они не подкреплены, то не беспокоят абсолютно», — ответил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента зафиксировано не было.
Как сообщали в ЦИК, по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов Путин побеждает с результатом 76,68%. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президентские выборы в России завершились ожидаемым и при этом уникальным результатом. Также отмечалось, что победа Путина внушает западным СМИ и страхи, и надежды.