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Кремль отказался обсуждать слова Макаревича о «злобных дебилах»
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Кремль отказался обсуждать слова Макаревича о «злобных дебилах» 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов не перевирать слова Андрея Макаревича о россиянах, ставших жертвами госпропаганды. Ранее Sobesednik.ru писал о шумихе, которая возникла из-за слов музыканта Андрея Макаревича о том, что россияне стали жертвой пропаганды: «Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». Лидера группы «Машина времени» раскритиковали депутат ГД Виталий Милонов, музыкант Юрий Лоза и представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сравнила Макаревича с Ксенией Собчак.20 марта журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать заявление Макаревича. «Вы неправильно процитировали [Макаревича]. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно», — цитирует Пескова ТАСС. Он отметил, что Кремль не хотел бы участвовать в этой дискуссии. Между тем Андрей Макаревич написал у себя в Facebook, что его неправильно процитировали. «Хотя судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает», — пошутил музыкант.
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