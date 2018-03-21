К ЧМ-2018 волонтерам объяснили, как общаться с неграми и азиатами (ФОТО, ВИДЕО)

Дискриминация по национальному, расовому или другому признаку для болельщиков может обернуться штрафами и аннулированием паспорта болельщика. Сегодня, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, волонтерам ЧМ-2018 в Екатеринбурге рассказали, что значит быть толерантным и как правильно общаться с зарубежными гостями, чтобы никого не обидеть.

«Если среди болельщиков, судей или игроков был замечен случай дискриминации, то за это очень жестко наказывают. Болельщиков как минимум лишат паспорта болельщика и еще могут наложить штраф, потому что когда вы приобретаете паспорт болельщика, вы соглашаетесь с правилами FIFA. Как правило, та страна, которую этот болельщик представляет, тоже штрафуется», — рассказал волонтерам сегодня на уроке толерантности руководитель аттестационно-образовательной программы волонтерского центра в Екатеринбурге Александр Щапов.

Игрока-расиста FIFA могут дисквалифицировать, в том числе и пожизненно, штраф получит и он, и его страна. Аналогично для судей — их лишают полномочий и накладывают штраф. И FIFA за соблюдением правил толерантности очень следит. «На любом паспорте болельщика, на любой аккредитации, которую вы получите, будет стоять хэштег #noracism», — добавил эксперт.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» Щапов рассказал, что будут и другие уроки для волонтеров, но от вопроса, будут ли россиян учить толерантности к сексуальным меньшинствам, он уклонился.

Для закрепления материала волонтерам предложили нарисовать какой-либо пункт правил FIFA о запрете дискриминации. Как молодые люди на рисунках отселяли японцев в палатки, а французов в гостиницу, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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