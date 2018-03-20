Уткин: руководителей РФПЛ надо проверить с помощью теста Тьюринга 

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу переноса матчей 23-го тура РФПЛ (ЦСКА — «Амкар», «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо» и «Рубин» — «Спартак»), которые были сдвинуты из-за выборов президента России 18 марта.
«Перенос трёх матчей тура — на мой взгляд, важнейшее обстоятельство. Это не просто какой-то недосмотр РФПЛ, а вопиющая некомпетентность, несоответствие занимаемой должности, невыполнение своих обязанностей. Перенос игр ставит клубы в неравные обстоятельства. Во-первых, сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков, а не на восемь, и так будет длиться некоторое время. Это гораздо более серьёзное давление, чем если бы было восемь. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» ведут борьбу за чемпионство и места в Лиге чемпионов. «Спартак» и «Краснодар», получается, играют в одном режиме, а остальные должны играть перенесённые матчи. ЦСКА вообще не будет играть три недели, а потом хлобысь! — семь матчей за 21 день. Господа Прядкин и Чебан, вы понимаете, что совершаете должностное преступление? Вы ставите клубы в неравное положение, потому что не подумали о том, что не позволят вам играть в футбол в день президентских выборов. Это безумный недосмотр, безумная некомпетентность. Семь матчей за 21 день! И это ЦСКА, у которого 14-15 человек выходят на поле! Мне кажется, руководителей РФПЛ надо проверить с помощью теста Тьюринга. Мне всё больше и больше кажется, что это не люди, а устройства. Такие устройства, которые другие люди, может быть, недопрограммировали, и они учитывают не все обстоятельства. Киборги», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».