Фред: Я бы хотел играть в АПЛ. Но Гвардиола со мной еще не общался

— Действительно, зимой был интерес со стороны «Манчестер Сити», он есть и сейчас, — подчеркнул хавбек в интервью ESPN. — Клубы вели переговоры, «горожане» сделали предложение. Но я же был заигран за «горняков» в Лиге чемпионов, отчего не было смысла торопить события.

Гвардиола со мной не общался, но были представители «Сити», которые контактировали с моим менеджером. К сожалению, не получилось, но теперь я сосредоточен на футболе, чтобы помочь «Шахтеру». Посмотрим, как будут развиваться события следующим летом.

Конечно, мне бы хотелось играть в премьер-лиге, где есть все возможности для дальнейшего прогресса. «Манчестер Сити» — отличная команда, был бы рад за нее играть.