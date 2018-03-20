«ПСЖ» готов предложить Зидану контракт на его условиях 

Руководство «ПСЖ» активно подыскивает нового тренера, который сменит у руля команды испанца Унаи Эмери, не оправдавшего возложенных на него надежд.
Согласно информации El Chiringuito, парижский гранд хочет переманить наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана. Французы якобы намерены предоставить 45-летнему тренеру полный карт-бланш при подписании контракта. Клуб готов дать специалисту возможность самому определить свою будущую зарплату и срок соглашения.
Ранее сообщалось, что на пост рулевого «ПСЖ» также претендуют Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Карло Анчелотти.