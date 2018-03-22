«ПСЖ» предлагает контракт Зидану и готов платить ему зарплату, которую он сам выберет 

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу El Chiringuito, руководство парижского клуба хочет любой ценой заполучить Зинедина Зидана и назначить его главным тренером. Клуб предлагает ему контракт, где графа «зарплата» пустая — француз может сам вписать то жалование, которое он хочет получать.
Рауль выступает против увольнения Зидана
Президент клуба Насер Аль-Хелаифи недоволен вылетом из Лиги чемпионов от «Реала» в 1/8 финала и готов расстаться с главным тренером Унаи Эмери. Отметим, что срок контракта Зидана с «Реалом» истекает летом 2020 года.