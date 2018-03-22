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«ПСЖ» предлагает контракт Зидану и готов платить ему зарплату, которую он сам выберет
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«ПСЖ» предлагает контракт Зидану и готов платить ему зарплату, которую он сам выберет 

Советский спорт 2 часа назад
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу El Chiringuito, руководство парижского клуба хочет любой ценой заполучить Зинедина Зидана и назначить его главным тренером. Клуб предлагает ему контракт, где графа «зарплата» пустая — француз может сам вписать то жалование, которое он хочет получать.
Рауль выступает против увольнения Зидана
Президент клуба Насер Аль-Хелаифи недоволен вылетом из Лиги чемпионов от «Реала» в 1/8 финала и готов расстаться с главным тренером Унаи Эмери. Отметим, что срок контракта Зидана с «Реалом» истекает летом 2020 года.
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