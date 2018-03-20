Дрэг-рейсинг: самые мощные аварии и взрывы, видео

На очередном этапе главного чемпионата NHRA автомобили участников буквально взорвались! Обычное дело для дрэг-рейсинга.

В минувшие выходные состоялся очередной этап NHRA Mello Yello Drag Racing Series, самого престижного в мире чемпионата по дрэг-рейсингу. В одном из заездов в Гейнсвилле у обоих участников почти одновременно взорвались двигатели — пилоты лишь чудом не пострадали. «Чемпионат» рассказывает о необычном инциденте и вспоминает другие опасные случаи отказа техники в состязаниях самых быстрых автомобилей планеты.

Хайт против Хэгана, 2018 год Во время четвертьфинального заезда этапа Funny Car в Гейнсвилле, в котором сошлись Роберт Хайт и Мэтт Хэган, практически одновременно взорвались автомобили обоих участников. Формально победу в этом заезде одержал Хэган — он, в отличие от соперника, смог удержать обломки машины в пределах своей части трассы.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Для Хайта состязания подошли к концу. Хэган, который формально одержал победу, распаковал запасной автомобиль, установил на него двигатель и дошёл до финала, но уступил Джеку Бекману. «У нас неплохой уик-энд, если честно. — Заявил после соревнований Хэган. — Я ещё не выходил в финалы в Гейнсвилле. Конечно, взрыв стал для нас большим ударом, но то, что нам удалось выйти в финал — большой прорыв».

«Ничто не предвещало проблем, и вдруг автомобиль взорвался, — рассказывает, в свою очередь Хайт, — Стоило мне прийти в себя, я увидел, что у Хэгана сорван капот — у него тоже взрыв. Нам очень повезло, что мы не попали друг в друга».

Для «Джон Форс Рейсинг», в составе которой выступает Хайт, это уже не первый взрыв за последнее время — в один мотор отказал у самого Джона Форса во время квалификационного заезда. Ранее 16-кратный чемпион NHRA Funny Car попал в больницу в Чандлере, а на первом этапе сезона в аварию попала его дочь — действующая чемпионка NHRA Top Fuel Бриттани Форс.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Взрыв Макмиллена, 2017 год В прошлом сезоне во время гонок в Эббинге взорвался Top Fuel-дрэгстер Терри Макмиллена. В один момент гоночную машину охватил огонь, а двигатель силой взрыва буквально вывернуло из автомобиля. На горящей машине Макмиллен добрался до финиша, где его ждала бригада спасателей, и самостоятельно покинул кокпит.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Открытый кокпит Кэппса, 2014 год Четыре года назад на старте сезона NHRA в Помоне в одном из заездов Funny Car разлетелся на куски обвес «Доджа» Рона Кэппса. Гонщик отлично среагировал на сигналы светофора и к середине заезда уверенно опережал соперника, но внезапно в задней части автомобиля произошла вспышка, а в следующий момент кузов разлетелся на молекулы. До финиша пилот, которому прямо в лицо били струи пламени, доезжал фактически в открытом кокпите.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Пожар Уилкерсона, 2014 год В том же сезоне во время гонок в Эппинге загорелся болид Funny Car Тима Уилкерсона. Уилкерсон даже не успел набрать скорость, как силовая установка с большим шумом приказала долго жить. Вдоль дрэг-стрипа Тим ехал с разорванным кузовом, из щелей которого пугающе лезли языки пламени, но после остановки покорёженного болида гонщик самостоятельно выбрался из кокпита — ещё до приезда спасателей.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Добсон против Ламаттина, 2012 год В 2012 году очень странный заезд состоялся на этапе австралийского чемпионата ANDRA Drag Racing. Одну из пару в классе Top Fuel составили Аллан Добсон и Фил Ламаттина — оба автомобиля взорвались в одном и том же месте. Гонщики, тем не менее, удержали машины на стрипе и накатом добрались до финиша — с разницей в одну тысячную секунды.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Вылет Брауна, 2012 год На старте того же сезона в Помоне в серьёзную аварию после взрыва мотора угодил Энтрон Браун, трёхкратный чемпион NHRA Top Fuel. В одном из заездов в Помоне на дрегстэре Брауна взорвалась силовая установка, гонщик потерял управление над болидом, который бросило в противоположную сторону стрипа. Соперник Энтрона сбросил скорость и был позади, но Брауна бросило в отбойник, а от машины осталась лишь груда металла. Гонщик, впрочем, не пострадал.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Квалификация Новелли, 2010 год В 2010 году во время квалификации Top Fuel в Норуолке загорелась машина Луиджи Новелли. Он стартовал в паре с Пэтом Дэкином, но тому не удался старт и он сразу бросил попытку. А вот Новелли, несмотря на возникший пожар, благополучно добрался до финиша и даже показал зачётное время, которое, впрочем, вряд ли было таким уж хорошим.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Взрыв Херберта, 1999 год В 1999 году старт сезона NHRA едва не омрачил взрыв мотора на машине Дага Херберта. Автомобиль, испустив гигантский огненный шар, загорелся в момент старта, в непосредственной близости от сотрудников трассы и персонала команды. К счастью, ни пламя, ни детали двигателя, разлетавшиеся в разные стороны, никого не задели.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NHRA.

Авария Гарлитца, 1970 год Если предыдущие инциденты завершились без жертв, то Дону Гарлитцу — величайшему, по мнению ряда экспертов, пилоту дрэг-рейсинга — повезло куда меньше. В марте 1970 года он участвовал в гонках в Лос-Анджелесе, но на старте финального заезда Top Fuel взорвалась трансмиссия. Машину буквально разорвало на две части, а обломком трансмиссии гонщику отсекло часть ноги. Это, однако, не помешало Гарлитцу вернуться в гонки и выступать до 54 лет — в общей сложности на счету Дона 17 чемпионских титулов и 144 победы на этапах. Кроме того, один из автомобилей Гарлитца — Swamp Rat XXX («Болотная крыса 30») — теперь стоит в Национальном музее американской истории.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Don Gillespie.

Америка/WEC/Формула-Е Теги: дрэг-рейсинг