В ВолГУ пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Школьники со всей страны съедутся в волгоградский госуниверситет для написания олимпиады по астрономии, которая пройдет в нем до 25 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, делегации уже начали прибывать в город. 20 марта в ТЮЗе состоится торжественное открытие заключительного тура. В общей сложности в финале Всероссийской олимпиады примет участие 200 школьников со всей страны.

Детей ждут теоретические и практические занятия, а также научно-популярные лекции на тему астрономии. Помимо образовательной части, для них также подготовлена культурная программа — экскурсии на Мамаев курган, в планетарий и музей-панораму «Сталинградская битва». Для педагогов, сопровождающих участников олимпиады, ВолГУ организует курсы повышения квалификации по астрономии.