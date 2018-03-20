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В Казани открылась спартакиада образовательных организаций Минобороны РФ по армейскому рукопашному бою и мини-футболу
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В Казани открылась спартакиада образовательных организаций Минобороны РФ по армейскому рукопашному бою и мини-футболу 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году в соревнованиях принимают участие 26 команд и более четырехсот спортсменов.
18 марта на базе Казанского суворовского военного училища состоялось торжественное открытие спартакиады образовательных организаций Минобороны РФ по армейскому рукопашному бою и мини-футболу. По результатам работы комиссии по допуску участников к соревнованиям более 40 процентов заявленных спортсменов имеют разряды, что говорит о повышении уровне конкуренции в борьбе за призовые места по сравнению с 2016 годом, когда такая же спартакиада проводилась в Твери.
В этом году в соревнованиях принимают участие 26 команд. В столицу Татарстана приехали более четырехсот лучших представителей образовательных организаций Минобороны РФ, чтобы достойно представить свое училище на спортивной арене. Перед открытием соревнований организованно прошло заседание мандатной комиссии и взвешивание спортсменов.
На торжественном открытии спартакиады присутствовали представители администрации города Казани, заслуженные спортсмены, ветераны. Участники спартакиады познакомились с историей и традициями Республики Татарстан, прославленного Казанского училища, а также с достойным спортивным наследием города Казани.
В своем приветственном слове начальник училища генерал-майор Валерий Миронченко поздравил всех с открытием спартакиады и пожелал наилучших успехов. Ветераны спорта пожелали удачи, безукоризненного судейства и честной борьбы.
Концерт продолжился творческими номерами, суворовцы исполнили любимые и знакомые всеми песни о спорте и воинской чести. Участники и гости в своих словах и отношении выразили надежду в том, что сложившаяся атмосфера послужит мощным зарядом энергии и вдохновит на новые спортивные результаты.
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