Билеты на чемпионат Европы по спортивной борьбе будут стоить от 500 до 1,5 тысячи рублей 

Билеты на чемпионат Европы по спортивной борьбе будут стоить от 500 до 1,5 тысячи рублейОргкомитет чемпионата Европы по спортивной борьбе начнет продажу билетов на турнир в первых числах апреля.
Билеты будут реализовываться в кассах Дворца спорта и молодежи им. Али Алиева и «Анжи-Арены» в Каспийске, а также режиме онлайн, на сайте www.ds-aliev.ru.
Приобрести билет можно от 500 до 1500 тысячи рублей в зависимости от стиля борьбы и времени спортивной программы.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2018 пройдет в Дагестане 27 апреля — 6 мая. Фото: Минспорт РД