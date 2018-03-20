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Билеты на чемпионат Европы по спортивной борьбе будут стоить от 500 до 1,5 тысячи рублей
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Билеты на чемпионат Европы по спортивной борьбе будут стоить от 500 до 1,5 тысячи рублей 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Билеты на чемпионат Европы по спортивной борьбе будут стоить от 500 до 1,5 тысячи рублейОргкомитет чемпионата Европы по спортивной борьбе начнет продажу билетов на турнир в первых числах апреля.
Билеты будут реализовываться в кассах Дворца спорта и молодежи им. Али Алиева и «Анжи-Арены» в Каспийске, а также режиме онлайн, на сайте www.ds-aliev.ru.
Приобрести билет можно от 500 до 1500 тысячи рублей в зависимости от стиля борьбы и времени спортивной программы.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2018 пройдет в Дагестане 27 апреля — 6 мая. Фото: Минспорт РД
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