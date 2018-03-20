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Владимир Ткачев: «Салавату» по силам дойти до финала
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Владимир Ткачев: «Салавату» по силам дойти до финала 

Советский спорт 3 часа назад
Здесь команда посерьезнее и в плане организации, и во всем. Долгое время привыкал, конечно, ко всему. Сейчас как-то более или менее освоились. И, конечно, с Димой Саюстовым приятно играть. Два сезона с ним отыграли. Понимаем друг друга.
Я думаю, у нас все есть, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Я думаю, нам по силам дойти до финала, а там уже посмотрим, как карта ляжет. Будем биться. Конечно, надо выигрывать. Задача одна у нас», — цитирует Ткачева официальный сайт клуба.
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