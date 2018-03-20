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Во вторник вышел из печати «Вестник Банка России» № 22–23 (1976–1977)
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Во вторник вышел из печати «Вестник Банка России» № 22–23 (1976–1977) 

Прайм 3 часа назад
В «Вестнике…» опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе–сентябре 2017 года.
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