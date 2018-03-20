Михаил Боярский: Черчесов игнорирует Денисова? Это непрофессионализм!

— Чемпионат России ушел на перерыв в связи с матчами сборной против бразильцев и французов. Как расцениваете нынешнюю ситуацию в «Зените», который весной сделал две ничьи в РФПЛ и вылетел из Лиги Европы?

— Видно, что клуб резко сдал. Причем как на европейской арене, так и в нашем родном чемпионате. Надежда и рвение, что мы как-нибудь прорвемся в лидеры, исчезли. И у меня, если честно, пропал интерес к концовке сезона. Может быть, «Зениту» не нужно было гнаться за двумя зайцами, сосредоточившись на внутреннем первенстве. На нашем фоне результаты «Локомотива» вызывают белую зависть.

А еще я думаю, что пятнадцатилетний период иностранных тренеров «Зенита» себя исчерпал. Это неэффективный подход. Давно пора вернуться к отечественным специалистам, с которыми восстановится взаимопонимание между тренерским штабом и игроками. Уверяю вас, тогда и болельщики изменят свое отношение к «Зениту». Сейчас многие отворачиваются от команды Роберто Манчини

— Но разве опыт Дика Адвоката и Лучано Спаллетти не был положительным?

— Опыт замечательный. Но факты — вещь упрямая. Посмотрите на таблицу! После всех этих экспериментов, дай Господь нам сейчас войти в пятерку.

— Но почему «Зенит» так сильно сдал именно при Манчини?

— Как ни странно это прозвучит, но, чем лучше мы подбираем игроков, тем хуже начинаем играть. Единственный иностранный футболист, который реально приносил пользу команде в последние годы — это Халк. Ни один из нынешних и бывших легионеров команды ему не ровня.

А эти аргентинцы… По-моему, многие зрители и фамилии их запомнить не могут. Все на одно лицо. Хотя по классу вроде бы превосходят наших, иногда даже складывается ощущение, что в одной команде играют земляне и инопланетяне. Но симбиоза нет! Вот Халк в какой-то момент обрусел, стал своим. Аргентинцы — нет. Они в «Зенит» не вписались.

«МАНЧИНИ РАЗОЧАРОВАЛ»

— А вписался ли в «Зенит» Манчини?

— Я убежден, что есть отчуждение между ним и игроками. Команду и Роберто объединяет только одна цель — всем надо заработать как можно больше денег. Подчеркиваю, это касается всех: наших, иностранцев, Манчини… Каждый получает свой навар, а остальное побоку. Думаю, Манчини мыслями уже в Европе, он приехал сюда подзаработать, и вскоре уедет на Запад.

— Как специалист он вас разочаровал?

— Да, разочаровал. Я не был с ним близко знаком, в отличие от предыдущих тренеров «Зенита». Мне он кажется каким-то холодноватым, и он интроверт. С Адвокатом у меня были гораздо лучше отношения. Голландец агрессивный мужик, был понятен в плане эмоций, а этот итальянец — вещь в себе, больше теоретик, нежели практик. В данный момент «Зениту» не хватает мотивации, как это было у футболистов и хоккеистов в советское время в противостоянии с Западом. Есть только коммерческий фактор, но он в спорте не работает.

Я вот смотрю на европейские команды, они играют так, будто в случае поражения их расстреляют. У нас подобного нет. Ну, потеряли немного денежек, ну, ничего страшного.

— Вы намекаете на матчи «Зенита» с «Лейпцигом»?

— У немцев была другая мотивация. То ли они так сильно ненавидят нашу страну, что могут играть в несколько раз лучше «Зенита», то ли они просто злые. Факт остается фактом, мы не победили «Лейпциг» на своем поле, имея игроков на два состава.

При этом еще и умудряемся своими кадрами разбрасываться. Вот Артем Дзюба ушел в «Арсенал» — и сейчас забивает, раздает передачи. Он большой молодец. Но почему не подошел Манчини?!

«ДЗЮБУ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ»

— Думаю, это было ошибкой. Эти футболисты могли развиваться в «Зените», даже если они чем-то не устраивали тренера. Посмотрите, как прибавил в Питере Андрей Лунев

— Хотели бы, чтобы летом Дзюба вернулся в «Зенит»?

— Конечно. Несмотря на то, что к нему неоднозначно относятся в городе. Но Артем — очень интересный футболист, он должен приносить пользу «Зениту», а не «Арсеналу».

— Как восприняли травму Александра Кокорина , который теперь пропустит чемпионат мира?

— Было очень обидно за Саша. Он — единственное светлое пятно в нынешнем «Зените». За этот сезон вырос на две головы! Беда случилась не только для клуба, но и для всей страны. Надеюсь, Кокорин через полгода полностью восстановится. И продолжит помогать «Зениту», в котором, как мне кажется, к тому моменту Манчини уже не будет.

— Кто должен прийти на смену итальянцу?

— Мое мнение тут не при чем. Но я бы предпочел увидеть на этом посту Сергея Семака . Он свой — с ним все будет понятно. Семак стал бы рвать и метать, понимая, что не каждому предоставляется такой шанс. Для Манчини же работа в «Зените» — проходная. Сегодня он здесь, завтра — нет. Какая ему разница?

— Сможет ли Дзюба заменить Кокорина в сборной?

— Мне кажется, нет. Каждый занимает свое место. Это как конь и ферзь на шахматной доске. Разные фигуры ходят по-разному. И приносят разную пользу.

«У НАШЕЙ СБОРНОЙ ТОЛСТОКОЖИЙ ТРЕНЕР»

— Кто же будет вторым форвардом вместе с Федором Смоловым на чемпионате мира?

— Знаете, о российской сборной все давно сказал Иван Андреевич Крылов . «Вы как ни садитесь, все в музыканты не годитесь»… Настоящие музыканты играют за рубежом. Я уже говорил, что наша команда обречена на самый худший результат, который только может быть на чемпионате мира. Буду рад ошибиться. Но таково мое мнение! Если честно, летом куда интереснее будет понаблюдать вживую за игрой испанцев, немцев, других великих команд.

— А как же роль тренера? Бывает, результата добиваются и команды с весьма средним подбором исполнителей.

— Это не про нашу сборную и не про нашего тренера. Скажу откровенно: Черчесов мне не импонирует. Вот Юрий Семин — другое дело. У того есть человеческий надлом, который роднее футболистам. А этот — танк непробиваемый, толстокожий, на какие-то нюансы он не способен психологически.

— О чем вам говорит то, что Черчесов не вызывает в сборную России Игоря Денисова

— Игорь — потрясающий футболист, во всех командах он проявлял себя как настоящий волкодав, это игрок бойцовской породы. То, что Черчесов игнорирует Денисова, лишний раз говорит о непрофессионализме тренера. С Денисовым шансов на какой-то приличный результат было бы гораздо больше.