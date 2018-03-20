Ещё
Ленинградская область принимает горнолыжников России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ленинградская область принимает горнолыжников России 

Ivyborg.ru 4 часа назад
С 20 по 22 марта в деревне Васильево Приозерского района Ленобласти пройдут Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
За «Приз Губернатора Ленинградской области» и звание сильнейших горнолыжников страны поспорят юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет. Спортсмены приедут из девяти регионов России — Ленинградской, Калужской, Московской, Нижегородской и Челябинской областей, Республики Карелия, Твери, Санкт-Петербурга и Москвы.
Соревнования проходят на базе спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
Программа соревнований:
20 марта
11.00 — слалом (отборочные заезды юношей и девушек);
21 марта
11.00 — слалом (финальные заезды юношей и девушек), параллельный слалом (отборочные заезды юношей и девушек);
22 марта
11.00 — параллельный слалом (финальные заезды юношей и девушек).
Ivyborg.ru: последние новости
81 тонна китайских кальмаров застряли в морском порту Петербурга Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ход выборов в Ленобласти "Зенит" отдал "Тосно" своего воспитанника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018233
Российский футболист посчитал себя нищебродом12
Кафельников закрутил роман cо стюардессой7
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение