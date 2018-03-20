Ленинградская область принимает горнолыжников России

С 20 по 22 марта в деревне Васильево Приозерского района Ленобласти пройдут Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

За «Приз Губернатора Ленинградской области» и звание сильнейших горнолыжников страны поспорят юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет. Спортсмены приедут из девяти регионов России — Ленинградской, Калужской, Московской, Нижегородской и Челябинской областей, Республики Карелия, Твери, Санкт-Петербурга и Москвы.

Соревнования проходят на базе спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Программа соревнований:

20 марта

11.00 — слалом (отборочные заезды юношей и девушек);

21 марта

11.00 — слалом (финальные заезды юношей и девушек), параллельный слалом (отборочные заезды юношей и девушек);

22 марта

11.00 — параллельный слалом (финальные заезды юношей и девушек).