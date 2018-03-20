Футболист сборной России Александр Самедов и его супруга ждут третьего ребенка

Александр Самедов играет за сборную России по футболу, а также является полузащитником столичного "Спартака" . Уже несколько лет он состоит в браке с женщиной по имени Юлия. В 2009 году она подарила спортсмену сына Богдана. Беременность проходила с осложнениями, поэтому на седьмом месяце она оказалась в реанимации, но все обошлось. Два года назад Юлия родила второго сына Илью.

Сегодня появилась информация о том, что скоро 33-летний футболист станет отцом в третий раз. По некоторым данным, его жена снова беременна, об этом сообщает Telegram-канал Super. Однако пока Самедов и его возлюбленная эту информацию не комментируют. Поклонники уже поздравляют спортсмена с этим радостным событием. Они оставляют множество комментариев в соцсетях с теплыми пожеланиями родителям и будущему малышу.

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Отметим, что Александр хороший отец. На его странице в соцсети можно увидеть множество фото не только с матчей, но и с сыновьями. Свободное время спортсмен проводит с семьей. По снимкам видно, что он прекрасно ладит с детьми. Поклонники не раз отмечали, что супругам нужно завести девочку.

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