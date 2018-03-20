На помост вышли лучшие борцы района Богородское

Турнир по вольной борьбе состоялся в Богородском.

Спортивная секция по вольной борьбе, которая работает при Досуговом центре «Богородское», провела 14 марта очередные соревнования среди своих воспитанников. На помост выходили мальчишки младших возрастов. При этом для некоторых из них это были первые в их жизни соревнования.

Как отметил тренер секции Анатолий Лотоцкий, вольная борьба — тандем гибкости и силы, способный в совершенстве своем привести к победе любого, кто пожелает овладеть им. И ребята, занимающиеся в секции, идут по пути к успеху.

Призеры и победители по окончании турнира получили призы, а все участники — громадный турнирный, соревновательный опыт, который безусловно, пригодится юным спортсменам в дальнейшей жизни.