Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Бразилией, который состоится в Москве завтра, 23 марта, выразил мнение по поводу отсутствия в составе соперника нападающего Неймара.
«Да, у бразильцев нет одного из лучших игроков мира. Но это ни о чём не говорит. У сборной Бразилии качественней набор исполнителей, думаю, они решат это проблему. Но мы играем дома и учитываем все возможные варианты. В матчах с Аргентиной и Испанией мы продвинулись далеко в своём развитии. Хотели отталкиваться от результата этих игр, но, так как выпали сразу несколько защитников, нужно снова искать золотую середину. Бразилия — это пятикратные чемпионы мира. Значит там умеют играть в футбол и без Неймара», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.