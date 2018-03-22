Полузащитник сборной России выделил Марсело и Виллиана среди бразильцев

Полузащитник сборной России по футболу Антон Швец оценил уровень национальной команды Бразилии, с которой россиянам предстоит провести контрольный матч. По его словам, отсутствие в составе «желто-зеленых» нападающего «ПСЖ» Неймара не влияет на класс бразильской команды. Слова Швеца приводит газета «Известия»

"Неймар очень сильный игрок, он, конечно, выделяется в составе бразильцев. Но он не сыграет против нас, так что нет смысла его обсуждать. Среди тех, кто приехал в Москву в составе сборной Бразилии, я бы отметил защитника Марсело и полузащитника Виллиана. В целом же у них очень сильная сборная, в которой много высококлассных футболистов", — сказал Швец.

Матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта. Неймар не сможет принять участия в игре из-за повреждения пятой плюсневой кости и мышц голеностопа.

Ранее Виллиан заявил, что отсутствие форварда «ПСЖ» сильно сказывается на состоянии сборной Бразилии.