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Полузащитник сборной России выделил Марсело и Виллиана среди бразильцев
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Полузащитник сборной России выделил Марсело и Виллиана среди бразильцев 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России по футболу Антон Швец оценил уровень национальной команды Бразилии, с которой россиянам предстоит провести контрольный матч. По его словам, отсутствие в составе «желто-зеленых» нападающего «ПСЖ» Неймара не влияет на класс бразильской команды. Слова Швеца приводит газета «Известия».
"Неймар очень сильный игрок, он, конечно, выделяется в составе бразильцев. Но он не сыграет против нас, так что нет смысла его обсуждать. Среди тех, кто приехал в Москву в составе сборной Бразилии, я бы отметил защитника Марсело и полузащитника Виллиана. В целом же у них очень сильная сборная, в которой много высококлассных футболистов", — сказал Швец.
Матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта. Неймар не сможет принять участия в игре из-за повреждения пятой плюсневой кости и мышц голеностопа.
Ранее Виллиан заявил, что отсутствие форварда «ПСЖ» сильно сказывается на состоянии сборной Бразилии.
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