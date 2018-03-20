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Владимир Гранат: Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается, но станет плюсом для россиян
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Владимир Гранат: Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается, но станет плюсом для россиян 

Советский спорт 3 часа назад
— Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается. То, что его не будет, для нас плюс, но и без него достаточно высококлассных футболистов. Защищаться будет одинаково непросто против Франции и Бразилии.
Они обе импонируют мне комбинационным быстрым футболом. Пока моделирования игры с бразильцами нет, рассчитываем на себя и наигрываем связи. Все ждут первого матча, — цитирует Граната агентство «Р-Спорт».
Игра с командой Бразилии пройдет 23 марта в Москве, после чего россияне 27 марта сыграют против французов в Санкт-Петербурге.
Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в конце февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Медицинское обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.
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