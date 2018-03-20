Cистема Fan ID не будет использоваться на ЧЕ по футболу 2020 года 

Система паспорта болельщика (Fan ID) не будет использоваться во время чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Павла Колобкова.
Турнир пройдёт в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Российская арена «Санкт-Петербург» примет три матча группового этапа, а также встречу четвертьфинала.
«Питерский стадион готов, к нему понадобится только дополнительная инфраструктура, опыт проведения есть, нормативно мы укладываемся в сроки. Контрольная группа УЕФА приезжала на прошлой неделе, мы с ними всё согласовываем. Fan ID не будет, но как что будет — этот вопрос еще остается», — сказал Колобков.
Ранее сообщалось, что в ФИФА довольны темпами продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу в России.