Минкомсвязь: Четверть заказавших паспорта болельщиков на ЧМ-2018 — женщины

Количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. (ЧМ-2018) превысило 350 тыс., причем 25% заказавших паспорта болельщиков — женщины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает о том, что количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. (ЧМ-2018) превысило 350 тыс. При этом половина FAN ID заказана гражданами иностранных государств. В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на оформление FAN ID, входит Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет. Больше всего FAN ID заказывают болельщики в возрасте 25-34 лет (37%), меньше всего — в возрасте до 17 лет (9%). 25% заказавших паспорта болельщиков — женщины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди способов доставки FAN ID за рубеж наибольшей популярностью пользуется почтовая доставка. Ее выбирают 80% болельщиков. Также паспорта доставляются в некоторые подразделения Россотрудничества, расположенные в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии, и в 165 визовых центров VFS Global.

«Мы проверили работу визовых центров VFS Global в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Брюсселе и Роттердаме. Доставка паспортов болельщиков в визовые центры проходит в корректные сроки. Выдача организована в строгом соответствии с утвержденными правилами», — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрея Романкова

В пресс-службе напомнили, что паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте (http://www.fan-id.ru/) или зарегистрироваться в центре выдачи паспортов болельщика, которые расположены в городах проведения матчей.

«Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку», — добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.