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Зеленоград принял полуфинальные игры лиги КВН-МИЭТ
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Зеленоград принял полуфинальные игры лиги КВН-МИЭТ 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На прошлой неделе состоялись полуфинальные игры Зеленоградской лиги КВН-МИЭТ, организованные Культурным центром «Доброволец» и НИУ «МИЭТ» при поддержке спонсоров.
«Приветствие», «Разминка» и «Музыкальный номер» — вот конкурсы, в которых команды два дня подряд доказывали свое юмористическое превосходство. В жюри сидели профессиональные юмористы, медийные лица и гости Лиги.
По итогам первой 1/2 в финал Лиги прошли команды КВН «Гвардия Старого» (МИЭТ, Зеленоград) и «13 этаж» (Химки) с общей суммой баллов за все конкурсы 13,4 и 12,6 соответственно.
Во втором полуфинале первые места заняли и прошли дальше команды КВН «Лето в столице» (МГИИТ им. Сенкевича, Москва) и «Дискотека имени Ленина» (МГПУ, Москва) — обе команды набрали 15 баллов. Также по сумме баллов в финал были приглашены команды КВН «Сити» (РГАУ-МСХА, Москва), набравшая 12,4 балла, и «Вишневая шестерка» (МИЭТ, Зеленоград), сумма баллов которой составила 13,8 баллов.
13 апреля шесть самых смешных команд будут бороться за первое место на том же месте в то же время: в ДК МИЭТ в 19.00. Следить за мероприятием можно в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/kvn.miet
Фото: КЦ «Доброволец»
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