Гранат: не думаю, что сборная России играет в чисто оборонительный футбол

Защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о подготовке команды к предстоящим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции.

«Подготовка идёт полным ходом. Набираем обороты, всё хорошо. В связи с травмой Джикии и Васина на центральных защитников дополнительное давление не ощущается. Может, ближе к матчу будет чувствоваться сильнее. Постараемся показать игру как минимум не хуже, чем наши партнёры, которые выбыли. С тактической точки зрения тоже практически ничего не изменилось — я играю на привычной позиции. Сегодня моделировали игру с Бразилией. Пока ничего особенного не узнали. Отталкиваемся от себя, наигрываем связи. Настроение перед матчем с Бразилией хорошее. Каждому хочется сыграть с лучшими футболистами мира. Все с нетерпением ждут этого матча.