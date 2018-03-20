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Гранат: не думаю, что сборная России играет в чисто оборонительный футбол
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Гранат: не думаю, что сборная России играет в чисто оборонительный футбол 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о подготовке команды к предстоящим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции.
«Подготовка идёт полным ходом. Набираем обороты, всё хорошо. В связи с травмой Джикии и Васина на центральных защитников дополнительное давление не ощущается. Может, ближе к матчу будет чувствоваться сильнее. Постараемся показать игру как минимум не хуже, чем наши партнёры, которые выбыли. С тактической точки зрения тоже практически ничего не изменилось — я играю на привычной позиции. Сегодня моделировали игру с Бразилией. Пока ничего особенного не узнали. Отталкиваемся от себя, наигрываем связи. Настроение перед матчем с Бразилией хорошее. Каждому хочется сыграть с лучшими футболистами мира. Все с нетерпением ждут этого матча.
Как изменится игра бразильцев без Неймара? Это плюс для нас, но в сборной Бразилии достаточно высококлассных футболистов. И против Бразилии, и против Франции будет не очень просто защищаться. Мне обе команды импонируют, у них комбинационный, быстрый футбол. Выделить кого-то не могу. Играем ли мы в оборонительный футбол? Не думаю, что в чисто оборонительный. Мы же сыграли 3:3 с испанцами — забили три мяча такому гранду», — передаёт слова Граната корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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