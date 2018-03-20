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Владимир Гранат: «Не будет Неймара? У Бразилии и без него мастеров хватает»
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Владимир Гранат: «Не будет Неймара? У Бразилии и без него мастеров хватает» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: sportdialog.ru
Защитник сборной России Владимир Гранат после тренировки национальной команды отметил, что в составе сборной Бразилии достаточно высококлассных футболистов, помимо Неймара. Российская команда продолжает подготовку к товарищеским матчам с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).
— За бразильцев не сыграет Неймар. Изменится ли из-за этого игра и подготовка?
— Подготовка точно не изменится, ну а то, что Неймара не будет, плюс для нас. Но и без него у соперника достаточно высококлассных футболистов.
— Против кого сложнее защищаться — против бразильцев или французов?
— И с теми, и с другими просто не будет.
— Кто вам больше нравится из этих сборных?
— Обе хороши, потому что показывают комбинационный, быстрый футбол. Выделить кого-то не могу.
— Вчера координатор сборной Бразилии Эду Гаспар сказал, что Россия практикует оборонительный футбол. Согласны?
— Если взять последние матчи, то мы не играем в чисто защитной манере. Даже судя по результату встречи с Испанией, когда сыграли 3:3. Не каждая команда забивает три мяча такому гранду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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