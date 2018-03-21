Жители района встретятся с известным антропологом 

Сотрудники библиотеки имени Михаила Светлова 23 марта организуют встречу с антропологом Станиславом Дробышевским. Беседа пройдет в рамках проекта «Svetlovka talks».
Главной темой встречи станет история развития человека на планете Земля.
— Станислав Дробышевский расскажет о своей книге «Достающее звено». После презентации все желающие смогут задать автору вопросы, — поделилась Мария Шевчук, менеджер по культурно-массовому досугу.
Вход на мероприятие свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
Начало встречи в 18:30.