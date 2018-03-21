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Жители района встретятся с известным антропологом
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Жители района встретятся с известным антропологом 

Управа Пресненского района города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники библиотеки имени Михаила Светлова 23 марта организуют встречу с антропологом Станиславом Дробышевским. Беседа пройдет в рамках проекта «Svetlovka talks».
Главной темой встречи станет история развития человека на планете Земля.
— Станислав Дробышевский расскажет о своей книге «Достающее звено». После презентации все желающие смогут задать автору вопросы, — поделилась Мария Шевчук, менеджер по культурно-массовому досугу.
Вход на мероприятие свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
Начало встречи в 18:30.
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