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Коста: сборной Бразилии будет сложно заменить Неймара в матче с Россией
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Коста: сборной Бразилии будет сложно заменить Неймара в матче с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста поделился мнением о предстоящем матче против национальной команды России. Слова игрока приводит ТАСС.
"В нашей команде много громких имен, но, конечно, нам будет сложно заменить Неймара. Не думаю, что его отсутствие скажется на подготовке к игре, наоборот, это шанс для нас проявить себя.
Мы должны совместными усилиями сделать так, чтобы его отсутствие было незаметным. Нам нужно проявлять себя, чтобы в итоге попасть в состав сборной.
Я рад, что знаком с футболистами московского "Спартака" Фернандо, Луисом Адриано. С Педро Рошей я не знаком, но знаю, что когда он выступал за «Гремио», был талантливым игроком", — заявил Коста.
Матч Россия — Бразилия пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта в 19.00
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