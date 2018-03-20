Артем Анисимов: Кого я хотел бы научить хоккею? Криштиану Роналду! (аудио)

— Привет, Артем ! Ну что с вами только о хоккее говорят? Давайте сменим тему. — Согласен. А о чем тогда?

— Например, кого из известных спортсменов вы хотели бы потренировать? — Любой вид спорта? У меня в голове крутится много великих фамилий. Но пусть это будет Криштиану Роналду . Это мой самый любимый футболист. Пусть теперь станет хоккеистом.

И я часто смотрю матчи мадридского «Реала» . В восторге от Криштиану — какой это атлет, чего он добился. С каждым годом он все лучше и лучше.

— Если бы после сезона вам предложили участие в передаче вроде «Танцы на льду», вы бы согласились? — Нет. Очень сложно танцевать на льду. Это тяжелее, чем хоккей. В фигурном катании нужны техника, артистизм. А я — человек скромный, не могу свои эмоции показывать на людях.

— А любите петь? — Нет. И в караоке не хожу.

— И в душе не поете? — Не-а. Но я слушаю «Камеди радио». И смотрю «Камеди Клаб». Любимые артисты? Нравится дуэт Скороход и Карибидис.

— С кем из известных актеров вы хотели бы встретиться? — Том Хэнкс

— Кто в вашей команде лучше всего готовит? — Этого я не знаю. Сам не готовлю. Что дали, то и ем. Спрашивают предпочтение, конечно. Супруга замечательно готовит. Бывает, один раз в год что-то могу сделать у плиты. Но не чаще!

— Если выбирать одно блюдо, которое останется с вами на всю жизнь — что это? — Картофельный суп с фрикадельками.

— Над кем в «Чикаго» интереснее прикалываться? — Томаш Юрко. Вообще мы хорошо общаемся, часто шутим друг над другом.

— С кем из партнеров по «Чикаго» вы пошли бы в кино? — Тот же Юрко.

— Если вас поставить музыкантом в рок-группу, то куда? — Хм-м… AC/DC.

— И на чем? — На барабанах.

— Могут ли быть друзья в других командах? — На льду — нет, мы соперники. А когда закончился матч, то мы снова друзья.