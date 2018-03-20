Артем Анисимов: Кого я хотел бы научить хоккею? Криштиану Роналду! (аудио) 

— Привет, Артем! Ну что с вами только о хоккее говорят? Давайте сменим тему. — Согласен. А о чем тогда?
— Например, кого из известных спортсменов вы хотели бы потренировать? — Любой вид спорта? У меня в голове крутится много великих фамилий. Но пусть это будет Криштиану Роналду. Это мой самый любимый футболист. Пусть теперь станет хоккеистом.
И я часто смотрю матчи мадридского «Реала». В восторге от Криштиану — какой это атлет, чего он добился. С каждым годом он все лучше и лучше.
— Если бы после сезона вам предложили участие в передаче вроде «Танцы на льду», вы бы согласились? — Нет. Очень сложно танцевать на льду. Это тяжелее, чем хоккей. В фигурном катании нужны техника, артистизм. А я — человек скромный, не могу свои эмоции показывать на людях.
— А любите петь? — Нет. И в караоке не хожу.
— И в душе не поете? — Не-а. Но я слушаю «Камеди радио». И смотрю «Камеди Клаб». Любимые артисты? Нравится дуэт Скороход и Карибидис.
— С кем из известных актеров вы хотели бы встретиться? — Том Хэнкс.
— Кто в вашей команде лучше всего готовит? — Этого я не знаю. Сам не готовлю. Что дали, то и ем. Спрашивают предпочтение, конечно. Супруга замечательно готовит. Бывает, один раз в год что-то могу сделать у плиты. Но не чаще!
— Если выбирать одно блюдо, которое останется с вами на всю жизнь — что это? — Картофельный суп с фрикадельками.
— Кто в раздевалке у вас самый веселый? — Брент Сибрук. А раньше был Артемий Панарин.
— Над кем в «Чикаго» интереснее прикалываться? — Томаш Юрко. Вообще мы хорошо общаемся, часто шутим друг над другом.
— С кем из партнеров по «Чикаго» вы пошли бы в кино? — Тот же Юрко.
— Если вас поставить музыкантом в рок-группу, то куда? — Хм-м… AC/DC.
— И на чем? — На барабанах.
— Могут ли быть друзья в других командах? — На льду — нет, мы соперники. А когда закончился матч, то мы снова друзья.
— Нелегко вам было проезжать мимо вратаря «Колорадо», вашего товарища по ярославскому «Локомотиву» Семена Варламова? — Ой, это мое любимое дело — мимо Варламова проезжать и думать, что я ему забью. Обожаю такое! Я ему забивал раньше. И ощущения от того гола были обалденные!