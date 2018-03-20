Кузьмина: привет, Тюмень!

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прилетела в Тюмень, где 22 марта стартует 8-й этап Кубка мира. Спортсменка призналась, что провела весь день в дороге.

«После целого дня в дороге наконец-то говорю: привет, Тюмень», — подписала фотографию в «Инстаграме» Кузьмина.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Кузьминой

Биатлонистка является лидером текущего сезона Кубка мира. Этап в Тюмени завершает программу нынешнего сезона. Заключительный этап из-за бойкота пропустят сборные США, Канады, Чехии и Украины. Соревнования в Тюмени продлятся три дня и завершатся 25 марта женским масс-стартом.