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Кузьмина: привет, Тюмень!
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Кузьмина: привет, Тюмень! 

Чемпионат.com 3 часа назад
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прилетела в Тюмень, где 22 марта стартует 8-й этап Кубка мира. Спортсменка призналась, что провела весь день в дороге.
«После целого дня в дороге наконец-то говорю: привет, Тюмень», — подписала фотографию в «Инстаграме» Кузьмина.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Кузьминой
Биатлонистка является лидером текущего сезона Кубка мира. Этап в Тюмени завершает программу нынешнего сезона. Заключительный этап из-за бойкота пропустят сборные США, Канады, Чехии и Украины. Соревнования в Тюмени продлятся три дня и завершатся 25 марта женским масс-стартом.
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