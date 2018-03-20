Дуглас Коста: Отсутствие Неймара позволит другим показать свой максимум 

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста в преддверии товарищеского матча против сборной России поделился мнением о том, что отсутствие травмированного лидера Неймара не окажет влияния на подготовку к ЧМ-2018. — Его отсутствие позволит другим игрокам проявить себя и показать лучшее, на что они способны. Не думаю, что это как-то скажется на нашей подготовке, — сказал Коста. Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в «Лужниках». Время начала — 19.00 (мск).
Как завершится контрольный матч Россия — Бразилия?