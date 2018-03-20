На выборах в Советске вбросили лист с надписью «Не вздумайте мухлевать»

Ранее в интернете появилось видео вброса бюллетеней в Советске неизвестной женщиной, пишет «Клопс». Винярская рассказала, что листы были проверены. Почти все они оказались чисты, только на одном была надпись.

«Женщина положила свой бюллетень на лист в кабинке, используя его как подложку. По факту она взяла и то и другое и опустила в урну. По итогам вскрытия в ящике обнаружено шесть чистых листов формата А4. На одном из них была надпись «Не вздумайте мухлевать — кругом скрытые камеры». Все контрольные соотношения по бюллетеням абсолютно сошлись. Всё проверено в присутствии наблюдателей, в присутствии правоохранителей», — рассказала Винярская.

Напомним, жители Калининградской области участвовали в выборах третий раз за три года. Как удалось сохранить высокую явку в регионе рассказала «ФедералПресс» член Общественной палаты РФ Елена Волова.

Фото: архив ФедералПресс