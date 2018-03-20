Ещё
На выборах в Советске вбросили лист с надписью «Не вздумайте мухлевать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На выборах в Советске вбросили лист с надписью «Не вздумайте мухлевать» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее в интернете появилось видео вброса бюллетеней в Советске неизвестной женщиной, пишет «Клопс». Винярская рассказала, что листы были проверены. Почти все они оказались чисты, только на одном была надпись.
«Женщина положила свой бюллетень на лист в кабинке, используя его как подложку. По факту она взяла и то и другое и опустила в урну. По итогам вскрытия в ящике обнаружено шесть чистых листов формата А4. На одном из них была надпись «Не вздумайте мухлевать — кругом скрытые камеры». Все контрольные соотношения по бюллетеням абсолютно сошлись. Всё проверено в присутствии наблюдателей, в присутствии правоохранителей», — рассказала Винярская.
Напомним, жители Калининградской области участвовали в выборах третий раз за три года. Как удалось сохранить высокую явку в регионе рассказала «ФедералПресс» член Общественной палаты РФ Елена Волова.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
FIFA и оргкомитет назвали готовность стадиона «Екатеринбург Арена» высокой «Рогозин – один из основных кандидатов на вылет, у Мутко ситуация сложная» 18 марта в день выборов в Москве может состояться праздничный митинг
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018225
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение