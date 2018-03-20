Василий Уткин: Мне кажется, руководители РФПЛ — это не люди, а какие-то киборги

«Перенос трех матчей тура — на мой взгляд, важнейшее обстоятельство. Это не просто какой-то недосмотр РФПЛ, а вопиющая некомпетентность, несоответствие занимаемой должности, невыполнение своих обязанностей. Перенос игр ставит клубы в неравные обстоятельства.

Во-первых, сейчас „Локомотив“ опережает »Спартак" на пять очков, а не на восемь, и так будет длиться некоторое время. Это гораздо более серьезное давление, чем если бы было восемь. «Спартак», ЦСКА, "Зенит" , «Краснодар» и «Локомотив» ведут борьбу за чемпионство и места в Лиге чемпионов. «Спартак» и «Краснодар», получается, играют в одном режиме, а остальные должны играть перенесенные матчи. ЦСКА вообще не будет играть три недели, а потом хлобысь! — семь матчей за 21 день.

Господа Прядкин и Чебан, вы понимаете, что совершаете должностное преступление? Вы ставите клубы в неравное положение, потому что не подумали о том, что не позволят вам играть в футбол в день президентских выборов. Это безумный недосмотр, безумная некомпетентность. Семь матчей за 21 день! И это ЦСКА, у которого 14-15 человек выходят на поле!