Ещё
Вратарь «Атлетика» Кепа: отказ «Реалу был правильным решением
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Атлетика» Кепа: отказ «Реалу был правильным решением 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Голкипер баскского «Атлетика» Кепа Аррисабалага признался, что решение отказать мадридскому "Реалу" в минувшее трансферное окно было самым сложным в его жизни. Однако, по его словам, он считает, что это было правильным выбором.
"Для того, чтобы я мог выступить на предстоящем чемпионате мира-2018, мне необходимо хорошо играть за «Атлетик», — сказал Кепа, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на Cadena Ser. — Отказ «Реалу»? Это было решением всей моей жизни, для которого мне потребовалось много времени на раздумья. Я принимал решение совместно с семьей и близкими и решил подписать новое соглашение с «Атлетиком» на семь лет. Я счастлив и на мой взгляд, я сделал правильный выбор".
Напомним, что «Реал» планировал совершить трансфер вратаря в зимнее трансферное окно, но сделка сорвалась в последний момент.
Вести.Ru: последние новости
Turns Out "Novichkov" Isn’t a Russian Chemical Weapon...The UK Lied Through Its Teeth Voter Suppression in Ukraine: Russians Barred From Voting in Kеy Ukrainian Cities Running for Their Lives - 30,000 Civilians Flee East Ghouta Siege Through Russian Humanitarian Corridor
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018236
Российский футболист посчитал себя нищебродом12
Кафельников закрутил роман cо стюардессой7
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение