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Олимпийская чемпионка Марина Кумыш провела открытый урок в школе на Синявинской
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Олимпийская чемпионка Марина Кумыш провела открытый урок в школе на Синявинской 

Управа района Молжаниновский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В спортивном зале корпуса «Б» «Школы Перспектива» прошла встреча с олимпийской чемпионкой 1988 года, волейболисткой Мариной Кумыш. Спортсменка провела мастер-класс с учащимися. Также состоялся товарищеский матч.
— Воспитанники волейбольной секции школы показали хорошую подготовку, — отметил представитель администрации школы. — О чём свидетельствует и отличное выступление наших сборных команд на окружных соревнованиях с выходом на городской этап.
В завершении мероприятия титулованная спортсменка отметила, что довольна встречей и пожелала ученикам успешных занятий и новых побед. (то)
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