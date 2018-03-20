Олимпийская чемпионка Марина Кумыш провела открытый урок в школе на Синявинской

В спортивном зале корпуса «Б» «Школы Перспектива» прошла встреча с олимпийской чемпионкой 1988 года, волейболисткой Мариной Кумыш. Спортсменка провела мастер-класс с учащимися. Также состоялся товарищеский матч.

— Воспитанники волейбольной секции школы показали хорошую подготовку, — отметил представитель администрации школы. — О чём свидетельствует и отличное выступление наших сборных команд на окружных соревнованиях с выходом на городской этап.

В завершении мероприятия титулованная спортсменка отметила, что довольна встречей и пожелала ученикам успешных занятий и новых побед. (то)