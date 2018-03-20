К возможным сообщникам экс-главы налоговой Ростовской области пришли с обыском

ИА «ДОН-24» со ссылкой на собственные источники сообщает о прошедших обысках в квартирах возможных подельников экс-начальника ФНС по Ростовской области Владимира Шелепова. О результатах пока ничего не известно.

Вероятно, обыски вызваны недавней находкой в жилище Шелепова. В его квартире в Нижнем Новгороде сотрудники полиции нашли тайник, набитый пачками денег. Тайник находился под потолком, и оперативникам пришлось потрудится, извлекая купюры на свет. Басманный суд Москвы арестовал Шелепова до 15 мая по обвинению в «получении взятки должностным лицом в особо крупном размере».