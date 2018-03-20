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К возможным сообщникам экс-главы налоговой Ростовской области пришли с обыском
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К возможным сообщникам экс-главы налоговой Ростовской области пришли с обыском 

Деловое сообщество 3 часа назад
ИА «ДОН-24» со ссылкой на собственные источники сообщает о прошедших обысках в квартирах возможных подельников экс-начальника ФНС по Ростовской области Владимира Шелепова. О результатах пока ничего не известно.
Вероятно, обыски вызваны недавней находкой в жилище Шелепова. В его квартире в Нижнем Новгороде сотрудники полиции нашли тайник, набитый пачками денег. Тайник находился под потолком, и оперативникам пришлось потрудится, извлекая купюры на свет. Басманный суд Москвы арестовал Шелепова до 15 мая по обвинению в «получении взятки должностным лицом в особо крупном размере».
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