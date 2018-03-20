Дуглас Коста: «Мне посчастливилось сыграть не один матч вместе с Луизом Адриану и Фернанду»

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста отметил, что Луиз Адриану и Фернанду — отличные игроки. Футболисты вместе выступали в составе «Шахтера».

— Вы в течение нескольких лет играли в «Шахтере» вместе с Луизом Адриану и Фернанду, которые нынче выступают за "Спартак" . Ваше мнение о своих бывших партнерах?

— Это прекрасные игроки. Также, как, к примеру, Фред и Виллиан. Да, мне действительно посчастливилось сыграть не один матч вместе с ними.

— Когда-то на родине вы защищали цвета «Гремиу». Следите ли за выступлением этого клуба и что вы знаете о молодом нападающем Педро Роше?