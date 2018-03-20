Ещё
Дуглас Коста: «Мне посчастливилось сыграть не один матч вместе с Луизом Адриану и Фернанду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дуглас Коста: «Мне посчастливилось сыграть не один матч вместе с Луизом Адриану и Фернанду» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста отметил, что Луиз Адриану и Фернанду — отличные игроки. Футболисты вместе выступали в составе «Шахтера».
— Вы в течение нескольких лет играли в «Шахтере» вместе с Луизом Адриану и Фернанду, которые нынче выступают за "Спартак". Ваше мнение о своих бывших партнерах?
— Это прекрасные игроки. Также, как, к примеру, Фред и Виллиан. Да, мне действительно посчастливилось сыграть не один матч вместе с ними.
— Когда-то на родине вы защищали цвета «Гремиу». Следите ли за выступлением этого клуба и что вы знаете о молодом нападающем Педро Роше?
— Конечно, судьба «Гремио» мне не безразлична. Что касается Педро Роши, то мне не довелось с ним вместе выходить на поле. Но знаю, что он был очень важным игроком для «Гремиу», а сейчас играет за «Спартак».
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная Испании представила второй комплект формы на чемпионат мира-2018 Хацей станет менеджером по хоккейным операциям "Авангарда" Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018236
Российский футболист посчитал себя нищебродом12
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение