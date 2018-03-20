Дуглас Коста: «Мне посчастливилось сыграть не один матч вместе с Луизом Адриану и Фернанду» 

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста отметил, что Луиз Адриану и Фернанду — отличные игроки. Футболисты вместе выступали в составе «Шахтера».
— Вы в течение нескольких лет играли в «Шахтере» вместе с Луизом Адриану и Фернанду, которые нынче выступают за "Спартак". Ваше мнение о своих бывших партнерах?
— Это прекрасные игроки. Также, как, к примеру, Фред и Виллиан. Да, мне действительно посчастливилось сыграть не один матч вместе с ними.
— Когда-то на родине вы защищали цвета «Гремиу». Следите ли за выступлением этого клуба и что вы знаете о молодом нападающем Педро Роше?
— Конечно, судьба «Гремио» мне не безразлична. Что касается Педро Роши, то мне не довелось с ним вместе выходить на поле. Но знаю, что он был очень важным игроком для «Гремиу», а сейчас играет за «Спартак».