«Рогозин — один из основных кандидатов на вылет, у Мутко ситуация сложная»

«Еще до выборов для власти были достаточно оптимистичные прогнозы. Но она получила существенно больший результат, чем тот, на который рассчитывала. Власть понимает, что в обществе все-таки созрел запрос на обновление, на новые лица, поэтому запланировала достаточно серьезные изменения кадрового состава Правительства. После того, как стали известны результаты выборов возникло опасение, что власти от этого откажутся, трактовав, что население дало ей мандат на сохранение статуса -кво. Но судя по заявлениям Путина (перед сопредседателями своего штаба, на встрече с кандидатами), власть прекрасно осознает, что население выдало ей мандат не под сохранения статуса — кво, а в первую очередь под изменения и также под изменения внутри страны.

В заявлениях Путина четко присутствовали приоритеты внутренних вопросов над внешними и ставка на изменения, а не на пресловутую стабильность. Поэтому можно говорить, что запланированные изменения будут все-таки реализованы: Правительство достаточно серьезно обновится.

В Правительство могут войти фигуры из регионов, из кадрового резерва и прочее. Но новичков должно быть много: обновление будет на 50-70%.

Рогозин — один из основных кандидатов на вылет. У него сошлись системные проблемы в курируемой им сфере и компромат на него, — два основных риска.

Некоторые действующие члены Правительства наверное получат повышение. Допустим повышение может получить господин Мантуров: возглавить весь оборонно-промышленный блок. Но о точных прогнозах пока говорить рано: различные игроки понимают, что запланировано серьезное обновление, и примерно просчитывая, кто может получить повышение, они начнут масштабную войну компроматов. Эти компроматные войны могут повлиять на решение президента по конкретным персоналиям.

Что касается Мутко, если бы он был фигурой — аллергеном, которая раздражает внутреннюю аудиторию, которая запачкана в каких-то скандалах и прочее, то можно было бы с высокой степенью вероятности утверждать, что ему грозит отставка. Но Мутко — это вопрос внешней политики. А что касается внешней политики, то власть у нас, во-первых, демонстрирует непреклонность, во-вторых, как раз в отстаивании своего внешнеполитического курса ей дает карт-бланш существенный результат, который она продемонстрировала на выборах. Поэтому я не совсем уверен, что Мутко грозит отставка.

С другой стороны, власть уже плавно пошла на некоторое дистанцирование его от подготовки к чемпионату мира по футболу: части постов там он лишился. Поскольку у нас новый состав Правительства станет известен незадолго до старта чемпионата мира, думаю, есть вероятность, что Мутко временно переместится на другой пост в Правительстве. Здесь с одной стороны важно сохранить лицо, с другой стороны все-таки не нужны лишние проблемы перед началом чемпионата мира по футболу. Поэтому у Мутко ситуация сложная: с одной стороны есть факторы, которые говорят в пользу того, чтобы сохранить его в Правительстве, с другой стороны, есть факторы, которые говорят, что необходимо по крайней мере временно вывести его за скобки, как раздражителя. Вполне может быть, что он переместится на менее статусный пост, но с ним в личной беседе будет заявлено, что это временно, а пройдет чемпионат мира и он получит какое-то повышение. Такое тоже может быть».