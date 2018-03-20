Стрела грузоподъемного крана погнулась на стройплощадке в Мурино

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на одной из стройплощадок в Западном Мурино загнулась стрела грузоподъемного крана. Несмотря на повреждение, кран не рухнул из-за противовеса

Вероятно, речь идёт о стройке ЖК «YOU Питер» на углу улицы Шувалова и Менделеевском бульваре. По видео с онлайн-камер также можно заметить загнутый кран.

Специалисты Госстройнадзора уверяют, что это не деформация металла. Сейчас происходит технический процесс наращивания высоты подъемного крана. По инструкции стрела должна быть в опущенном положении.