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Лопатин: узнав о тренировке со сборной Бразилии, подумал: «Что за фигня?»
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Лопатин: узнав о тренировке со сборной Бразилии, подумал: «Что за фигня?» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий молодёжной команды «Спартака» Даниил Лопатин рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал о приглашении на тренировку со сборной Бразилии. Форвард стал одним из пятерых футболистов «молодёжки» красно-белых, которые приняли участие в занятии пентакампеонов, прилетевших в Москву на товарищеский матч со сборной России не в полном составе.
«Если честно, даже не знаю, по какому критерию выбрали именно меня. Зашёл администратор команды и сказал, что мы едем на тренировку сборной Бразилии. Конечно, я сначала подумал: «Что за фигня?». Поверил только после того, как увидел официальное письмо из РФС. Долго не мог осознать, что так действительно может быть.
На тренировку мы приехали заранее, минут 40 ждали. По приезде некоторые бразильцы размялись в тренажёрке, некоторые сразу пошли на поле. После этого позвали и нас. Попадание в разминочный квадрат к бразильцам — счастливая случайность? Нет, просто Фернандиньо сказал, что им нужен один человек — я сразу побежал к ним. Хотелось посмотреть, что и как. Всё-таки в этом квадрате был ещё и Фирмино! Думал, что вообще выходить не буду, а в итоге провёл в центре примерно столько же времени, что и остальные. Конечно, уровень техники у бразильцев запредельно высокий. Ещё хочу отметить, как они завершают свои атаки: практически каждый удар по воротам — это гол», — сказал Лопатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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