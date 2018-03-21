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Начало тренировки сборной России отложено из-за допинг-контроля
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Начало тренировки сборной России отложено из-за допинг-контроля 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу начнет тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии позже ранее установленного срока из-за допинг-контроля. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы сборной, допинг-офицер прибыл в расположение команды в 06:30 по московскому времени. Пять игроков команды по-прежнему находятся на допинг-контроле. Тренировка, запланированная на 11:30 мск, отложена.
"Сегодня тренировка сборной начнется с опозданием в связи тем, что, начиная с 06:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови.
Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", — отмечается в заявлении.
Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее Денис Глушаков показал свои усы и лысого Комбарова.
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