Начало тренировки сборной России отложено из-за допинг-контроля

Сборная России по футболу начнет тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии позже ранее установленного срока из-за допинг-контроля. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы сборной, допинг-офицер прибыл в расположение команды в 06:30 по московскому времени. Пять игроков команды по-прежнему находятся на допинг-контроле. Тренировка, запланированная на 11:30 мск, отложена.

"Сегодня тренировка сборной начнется с опозданием в связи тем, что, начиная с 06:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови.

Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", — отмечается в заявлении.

Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».