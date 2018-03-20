На Хорошевском шоссе провели познавательные мастер-классы

Творческое воскресенье устроили в центре культуры «Хорошевский» в минувшее воскресенье, 18 марта. Как сообщили в администрации центра, в этот день на площадках центра провели ряд познавательных мастер-классов.

— Специалисты центра провели урок телесной и арт-терапии, мастер-классы «Рисование гуашью», «Лепка из пластилина», «Изготовление картин из шерсти», сеанс игры в шахматы. Также гости ознакомились с экспозицией фотовыставки «Наш город», которая посвящена нашему любимому району, — отметили в администрации центра. — Все получили незабываемые впечатления от приобретенных навыков, радостное настроение и позитивные эмоции.

Напомним АНО ЦК «Хорошевский» расположен на Хорошевском шоссе, д. 52, корпус 2. (то)