Ещё
На Хорошевском шоссе провели познавательные мастер-классы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Хорошевском шоссе провели познавательные мастер-классы 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Творческое воскресенье устроили в центре культуры «Хорошевский» в минувшее воскресенье, 18 марта. Как сообщили в администрации центра, в этот день на площадках центра провели ряд познавательных мастер-классов.
— Специалисты центра провели урок телесной и арт-терапии, мастер-классы «Рисование гуашью», «Лепка из пластилина», «Изготовление картин из шерсти», сеанс игры в шахматы. Также гости ознакомились с экспозицией фотовыставки «Наш город», которая посвящена нашему любимому району, — отметили в администрации центра. — Все получили незабываемые впечатления от приобретенных навыков, радостное настроение и позитивные эмоции.
Напомним АНО ЦК «Хорошевский» расположен на Хорошевском шоссе, д. 52, корпус 2. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Урок смехопрактики устроили в культурном центре на Куусинена Юным спортсменам из Хорошевки выдали дневники баскетболистов На Ледовом катке ЦСКА состоялся товарищеский матч по хоккею
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018232
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом10
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение