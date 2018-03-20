Каземиру: «Что знаю о России? Борщ!» 

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру рассказал, знает ли кого-то в сборной России, и знаком ли с местной культурой. Напомним, что 23-го марта бразильская команда встретится с Россией в товарищеском матче.
— Обычно зарубежные футболисты не выделяют игроков в составе сборной России. Может, вы назовете хоть одно имя?
— К сожалению, я такой же, как и остальные — не могу назвать вам имен. Но знаю, что у России боевая команда, всегда борется за мяч, хорошо играет в обороне.
— А что знаете о стране?
Другу помог Дуглас Коста: «Борщ!»
— К сожалению, я совсем не знаком с местной культурой, даже какой-то один факт о стране назвать не могу. (Юлия ЯКОВЛЕВА)