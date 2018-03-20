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Более 90% граждан РФ остались довольны качеством услуг ГИБДД в 2017 году
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Более 90% граждан РФ остались довольны качеством услуг ГИБДД в 2017 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 93% граждан России остались довольны качеством госуслуг подразделений Госавтоинспекции в 2017 год. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГИБДД России.
"По итогам 2017 года уровень удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции составляет 93,7%", — сказал собеседник агентства.
Отзывы о качестве предоставленных услуг подразделений ГИБДД собирали с помощью сайта «Ваш контроль».
Систему предоставления госуслуг постоянно развивают и оптимизируют, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия участия граждан в этом процессе с точки зрения затрат их сил и времени. «Так, в частности, проведенный мониторинг показал, что среднее время, затрачиваемое сегодня гражданами на совершение регистрационного действия, сократилось на 15 минут и стало составлять около 45 минут. При этом время ожидания в очереди в среднем составляет 12 минут», — отметили в пресс-службе.
Также граждане могут принять участие в оценке регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщив свой номер телефона сотруднику Госавтоинспекции. На указанный номер через некоторое время поступит звонок от оператора телефонного центра, который предложит оценить качество оказанной государственной услуги, или SMS-сообщение с предложением ответить на него, выбрав один из предложенных вариантов ответа.
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