Более 90% граждан РФ остались довольны качеством услуг ГИБДД в 2017 году

МОСКВА, 20 марта. / ТАСС /. Более 93% граждан России остались довольны качеством госуслуг подразделений Госавтоинспекции в 2017 год. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГИБДД России.

"По итогам 2017 года уровень удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции составляет 93,7%", — сказал собеседник агентства.

Отзывы о качестве предоставленных услуг подразделений ГИБДД собирали с помощью сайта «Ваш контроль».

Систему предоставления госуслуг постоянно развивают и оптимизируют, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия участия граждан в этом процессе с точки зрения затрат их сил и времени. «Так, в частности, проведенный мониторинг показал, что среднее время, затрачиваемое сегодня гражданами на совершение регистрационного действия, сократилось на 15 минут и стало составлять около 45 минут. При этом время ожидания в очереди в среднем составляет 12 минут», — отметили в пресс-службе.

Также граждане могут принять участие в оценке регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщив свой номер телефона сотруднику Госавтоинспекции. На указанный номер через некоторое время поступит звонок от оператора телефонного центра, который предложит оценить качество оказанной государственной услуги, или SMS-сообщение с предложением ответить на него, выбрав один из предложенных вариантов ответа.