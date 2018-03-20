Ещё
Первые улу в копилку страны принесли ямальские фигуристки!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первые улу в копилку страны принесли ямальские фигуристки! 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В Канаде с первого соревновательного дня российская сборная, состоящая из спортсменов ЯНАО, открыла медальный счет.
Открытие северной «олимпиады» состоялось вечером 18 марта, там, напомним, время отличается на 11 часов. Наших спортсменов разделили после прилета по разным городам: первая группа соревнуется в Хей Ривере, а вторая — в Форт Смите.
— Дорога до Форт Смит была хоть и долгой, но вполне комфортной, — говорит Альфия Бабенко, салехардский тренер фигуристов. — После почти девятичасового перелета из Франкфурта до Калгари, ночь мы провели в гостинице, так что у всех была возможность отдохнуть и со свежими силами на автобусе добраться до места соревнований. Возможность «попробовать» местный лёд у девочек была в воскресенье. Со всеми элементами программ на тренировке они справились без проблем. Настрой у спортсменок отличный, и они готовы показать свое мастерство на соревновании.
Прокаты коротких программ подтвердили сказанное тренером в полной мере. В понедельник именно фигурное катание стало самым результативным видом для россиян. В призах оказались все восемь наших девушек, забравших поровну золотых и серебряных медалей.
В биатлоне на снегоступах ребята настреляли три «золота», четыре «серебра» и одну «бронзу». Еще два лыжника заняли третьи места. И это результаты только по тем видам, которые прошли в Форт Смите. Итоги стартов из другого городка мы надеемся получить позднее.
Впереди еще пять соревновательных дней.
Красный Север: последние новости
В Муравленко съезжатся силачи со всей России Что творят! Фристайлеры поразили губкинцев (ВИДЕО) Ямальских энергетиков отметили в Минспорте России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018232
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом10
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение