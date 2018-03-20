Первые улу в копилку страны принесли ямальские фигуристки!

В Канаде с первого соревновательного дня российская сборная, состоящая из спортсменов ЯНАО, открыла медальный счет.

Открытие северной «олимпиады» состоялось вечером 18 марта, там, напомним, время отличается на 11 часов. Наших спортсменов разделили после прилета по разным городам: первая группа соревнуется в Хей Ривере, а вторая — в Форт Смите.

— Дорога до Форт Смит была хоть и долгой, но вполне комфортной, — говорит Альфия Бабенко, салехардский тренер фигуристов. — После почти девятичасового перелета из Франкфурта до Калгари, ночь мы провели в гостинице, так что у всех была возможность отдохнуть и со свежими силами на автобусе добраться до места соревнований. Возможность «попробовать» местный лёд у девочек была в воскресенье. Со всеми элементами программ на тренировке они справились без проблем. Настрой у спортсменок отличный, и они готовы показать свое мастерство на соревновании.

Прокаты коротких программ подтвердили сказанное тренером в полной мере. В понедельник именно фигурное катание стало самым результативным видом для россиян. В призах оказались все восемь наших девушек, забравших поровну золотых и серебряных медалей.

В биатлоне на снегоступах ребята настреляли три «золота», четыре «серебра» и одну «бронзу». Еще два лыжника заняли третьи места. И это результаты только по тем видам, которые прошли в Форт Смите. Итоги стартов из другого городка мы надеемся получить позднее.

Впереди еще пять соревновательных дней.