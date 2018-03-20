Ещё
«Ювентус» нацелился на защитника сборной Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» нацелился на защитника сборной Германии 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник менхегладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает издание Corriere dello Sport. Бьянконери следят за выступлениями немецкого центрбека и попытаются подписать его этим летом.
Скауты «старой синьоры» присутствовали на матче 27-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией» и «Хоффенхаймом», в котором Гинтер отметился забитым мячом на 90-й минуте, тем самым установив окончательный счёт встречи — 3:3. В «Ювентусе» немца рассматривают в качестве усиления для глубины состава.
Гинтер перешел в «Боруссию» (Менхенгладбах) из «Боруссии» (Дортмунд) летом 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей в чемпионате Германии.
В составе сборной Германии Гинтер отыграл 17 матчей и стал победителем ЧМ-2014 и Кубка конфедераций-2017.
LiveSport.Ru: последние новости
Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ» «Лацио» обыграл киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Пять арен ЧМ-2018 будут сданы до конца марта, самарская – в апреле
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018227
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Российский футболист посчитал себя нищебродом6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение