Хавбек «Шахтера» готов перебраться в АПЛ

Бразильский полузащитник «Шахтера» Фред Родригес заявил, что он хочет перейти в английский клуб.

"Интерес «Манчестер Сити» ко мне был и есть до сих пор. Зимой англичане даже сделали предложение «Шахтеру», однако из-за того, что я заиграл в Лиге Чемпионов, они не спешили. Я не общался с Гвардиолой, но на моих агентов выходили представители «Сити». К сожалению, трансфер не состоялся, но сейчас я сосредоточен на игре за «Шахтер». Посмотрим, что произойдет летом.

Конечно, я хочу играть в Англии. Там я бы смог продолжить свое развитие. «Ман Сити» — отличная команда, я был бы рад защищать ее цвета. Вообще, в Англии есть много классных команд. И «МЮ», и «Челси», и «Арсенал». Это клубы с большими традициями. АПЛ — лучший чемпионат в мире и я не сомневаюсь, что там я бы вырос как футболист. Я хочу прогрессировать и надеюсь, что мои агенты сделают все возможное, чтобы я перешел в клуб из АПЛ", — приводит слова Фреда ESPN.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов расстаться с 24-летним Фредом за 55 миллионов евро.