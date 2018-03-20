Система tax free заработает во всех городах проведения ЧМ-2018

По словам Максимова, до старта чемпионата необходимо будет всё протестировать.

Мировое футбольное первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи примут 12 стадионов.