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Система tax free заработает во всех городах проведения ЧМ-2018
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Система tax free заработает во всех городах проведения ЧМ-2018 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам Максимова, до старта чемпионата необходимо будет всё протестировать.
Мировое футбольное первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи примут 12 стадионов.
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