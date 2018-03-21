Программу «Веселые минутки» представят на 2-й Вольской

День работников культуры в библиотеке № 117 на 2-й Вольской улице, дом 20, отметят праздничной развлекательной программой «Веселые минутки». Мероприятие направлено на продвижение чтения, популяризацию музыкальной культуры, литературы, искусства.

Читатели библиотеки — дети и взрослые — подготовят для сотрудников учреждения оригинальные стихи, песни и сценки.

Стать участниками встречи могут все желающие. Она состоится в пятницу, 23 марта, в 15.00. Подробности можно узнать по телефону 8 (495) 706-90-94. (вт)