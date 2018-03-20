Воспитанники губкинского детсада №5 «Берёзка» занялись биатлоном

В губкинском детсаду №5 «Берёзка» дошколята занялись биатлоном.

Биатлон, как сейчас принять говорить, трендовый вид спорта: по статистическим данным спортивных агентств лыжным двоеборьем интересуются порядка 70% телеболельщиков. Это в мире! А в городе горняков, в небольшом детском садике «Берёзка» за командой юных биатлонистов из подготовительной и старшей групп активно наблюдает тренерский штаб в лице тренеров-воспитателей и группа поддержки в лице родителей и бабушек с дедушками. Организовать пасьют в самом центре Черноземья позволил грант конкурса социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», в котором педагогический коллектив участвует уже не первый год.

— В прошлом году в рамках конкурса программы «Здоровый ребёнок» мы реализовали проект по развитию детского туризма «За здоровьем — в городской парк». На маршрут, протяжённость которого составляла до двух километров, выходили в разное время года. Поэтому к зимним переходам на грант в размере 75 тысяч рублей было закуплено лыжное снаряжение, — рассказала воспитатель подготовительной группы Мария Полякова . — В этом году было решено продолжить, так родилась идея добавить к лыжным переходам стрельбу.

Предложение было одобрено, и в этот раз на грант в 55 тысяч рублей было закуплено оборудование для биатлонного тира: «винтовки» — помповые ружья, мишени, секундомеры, дартсы и динамометры для измерения силы руки. В состав сборной вошли мальчишки и девчонки 6-7 лет, ведь именно в этом возрасте формируется вся система выносливости и точности детишек. И начались тренировки, на которые юные любители спорта выходят с огромным удовольствием. Лыжня, солнышко и стрельба — не прогулка, а мечта любого мальчишки, да и девчонки тоже. Правда, чтобы зарядить оружие, надо приложить усилие и отправить шарик в ствол, а потом, накачивая воздух, послать «пулю» в мишень. Сложно, но стрелки уже добились успехов: из пяти крупных мишеней поражают три. Пока с четырёх метров (а начинали с двух!). Но тренеры уверены, уже летом расстояние увеличится до шести метров, а ячейка для попадания, наоборот, станет мельче. И ещё. С уходом зимних холодов прощаться с полюбившимся спортом не придётся: подготовишек ждёт летний биатлон с двумя стрелковыми рубежами на двухкилометровой трассе. Правда, лыжный поход сменится пешим. А пока ребята с азартом покоряют снежные дистанции и метко палят по мишеням.

— Мне очень нравится заниматься! И кататься на лыжах и заряжать ружьё: у помпового нет курка, надо качать, чтобы выстрелить! — поделился секретом Андрей Антонов , один из чемпионов дистанции.

— Сила и меткость — это весело! Мы занимается спортом, чтобы быть здоровыми, сильными и радостными! — добавила его «коллега» по сборной Маша Голивкина. И убежала на маршрут: тренировка продолжается.